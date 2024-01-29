Власти Франции вывели бронетехнику против недовольных фермеров

Власти Франции направили на дороги столичного региона Иль-де-Франс бронетехнику в ответ на протест фермеров, блокирующих трассы на тракторах. Об этом сообщает RMC.

Ранее протесты фермеров, нацеленные на сельскохозяйственную политику ЕС, начались во Франции, Италии и Германии. Французские фермеры, среди прочего, выступают против роста импорта мяса птицы и повышения стоимости дизельного топлива. Они начали заваливать навозом площадки перед зданиями префектур и городских администраций, а также блокировать дороги тракторами.

В понедельник, 29 января, фермеры анонсировали начало «осады» Иль-де-Франс. Они пообещали заблокировать восемь дорог, ведущих в Париж.

МВД Франции вывело на дороги бронетехнику, решило мобилизовать 15 тысяч полицейских и организовать «защитную систему» вокруг аэропортов.

По данным RMC, днем 29 января движение было нарушено на 11 французских автомагистралях — A7, A9, A10, A11, A20, A54, A62, A63, A64, A71 и A89.