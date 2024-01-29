Лиз Трасс обвинила Макрона в «неоднозначных посланиях» Путину

По словам Трасс, в правительстве Великобритании были недовольны «неоднозначными посланиями» главы Франции Владимиру Путину через несколько месяцев после начала военных действий на Украине, а также настойчивостью Эммануэля Макрона.

«Во время войны я была разочарована г-ном Макроном, я думала, что он посылает очень противоречивые сигналы о решимости Запада», — заявила политик в новом документальном фильме BBC, который должен выйти в эфир 29 января.

Трасс, занимавшая в тот момент пост министра иностранных дел, также отметила, что президент Франции продолжал разговаривать по телефону с российским лидером еще долгое время после того, как другие страны НАТО разорвали связи с Москвой.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West) рассказал о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом российской специальной военной операции на Украине.