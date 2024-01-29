ЕС внес Екатерину Мизулину в санкционные списки

Европейский союз внес Екатерину Мизулину и «Лигу безопасного интернета» в санкционные списки. Об этом стало известно в понедельник, 29 января.

— В списки включены трое представителей судебной системы России , ответственных за серьезные нарушения прав человека (...) В списки также включена «Лига безопасного интернета» и ее председатель Екатерина Мизулина, — следует из текста заявления.

В середине декабря Евросоюз ввел санкции в отношении сына Дмитрия Медведева . Согласно данным ЕС, Илья Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме этого, в конце 2023 года Евросоюз впервые принял решение оставлять в силе санкционные ограничения против россиян посмертно. Такие меры могут принять в случае, если Совет ЕС сочтет вероятным применение соответствующих активов для финансирования российской специальной военной операции на Украине