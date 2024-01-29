Сунак обратился к Ирану после удара БПЛА по американской базе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке, и призвал Иран к деэскалации после удара по базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании, ответственность за который взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Его слова приводит Reuters.

© Газета.Ru

«Мы обеспокоены и призываем Иран к деэскалации напряженности в регионе», — заявил Сунак.

Он подчеркнул, что Лондон поддерживает своих союзников в стремлении обеспечить стабильность и мир на Ближнем Востоке и продолжит работать в этом направлении.

Великобритания «решительно осуждает» подобные атаки БПЛА, сказал премьер-министр страны.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.