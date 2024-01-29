Зеленский обвинил Запад в начале спецоперации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ADR.

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По его словам, после референдума 2014 года, когда Крым вошел в состав России, Запад почти никак на это не отреагировал. Украинский лидер уверен, что Россия из-за этого смогла начать СВО.

Он отмечал, что Германия продолжала сотрудничать с Россией после присоединения Крыма, что очень его разочаровало. В частности украинский глава отдельно напомнил, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus.