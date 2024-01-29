Bloomberg: аналитикам запрещено пользоваться Telegram в офисах ЦРУ

Занимающиеся российской тематикой аналитики Центрального разведывательного управления США вынуждены просматривать интересующие их Telegram-каналы за пределами офисов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

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По словам источников издания, сейчас разведывательные структуры США столкнулись с необходимостью анализировать огромное количество сведений, которые есть в открытых источниках.

При этом американские политики и эксперты по разведке обращают внимание на то, что власти с «осторожностью относятся к некоторым инструментам, используемым для сбора открытых данных».

В частности, работающим в Центральном разведывательном управлении аналитикам, которые специализируются на России, «запрещено использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению Telegram, популярному среди российских военных блогеров», рассказали источники издания на условиях анонимности.

Более того, по их данным, аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочие места, что вынуждает их покидать помещения ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.

Напомним, что ранее в ЦРУ начали применять новый подход к работе по вербовке шпионов и сбору секретной информации об украинском кризисе. По данным The Washington Post, американская разведка опубликовала в соцсетях инструкции для россиян по передаче информации через зашифрованные каналы на сайт ЦРУ.