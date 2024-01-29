Джонсон заявил о риске третьей мировой из-за бесполетной зоны над Украиной

Великобритания отказалась рассматривать идею введения бесполетной зоны над Украиной из-за риска полномасштабного конфликта с Россией и начала третьей мировой войны. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

Джонсон выступил с заявлением в документальном фильме Putin vs the West («Путин против Запада»), выход которого планируется 29 января. Он рассказал, что идея о введении над Украиной бесполетной зоны обсуждалась с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

«Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты», — заявил политик.

Он подчеркнул, что Британия и другие западные страны отказались рассматривать предложение украинского руководства, так как это привело бы к полномасштабной войне с Россией.