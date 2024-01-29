Также Зеленский заявил в интервью, что разочарован тем, что Германия продолжала сотрудничать с Россией с 2014 года. Он отметил, что не понимает, почему Германия продолжала сотрудничать в экономическом плане с Российской Федерацией такое долгое время, несмотря на присоединение Крыма и конфликт в Донбассе. Кроме того, он заявил, что если Дональд Трамп снова станет американским президентом и добьется мира на Украине за 24 часа, то он будет счастлив.