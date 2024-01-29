Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с РФ в начале конфликта

Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с Россией в начале конфликта
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на невыгодный для Запада мир с Россией, которое конфликтующие стороны могли подписать весной 2022 года. Его слова приводит The Daily Telegraph.
По его мнению, подобный компромисс был бы неправильным.
«Вы не можете вести переговоры с крокодилом, который откусил вам половину ноги и предлагает откусить другую», - заявил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не подписала уже согласованный договор об урегулировании с Россией «по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и прочих англосаксов». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».