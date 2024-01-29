Депутат Рады: Украина принесла в жертву часть суверенитета
Глава комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина заявила, что Украина «пожертвовала частью своего суверенитета». Об этом она рассказала в интервью El País.
По словам Радиной, пожертвовать частью суверенитета пришлось, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институтов Украины «от каких-либо корыстных интересов или политиков».
«Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав, среди прочего, и частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать независимость этих институтов», — подчеркнула депутат.
Радина добавила, что без тщательной борьбы с коррупцией Украина не сможет стать членом ЕС.
В декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной и Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве.
Членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией.
Западноевропейские дипломаты заявили Politico, что в ЕС Украину оценивали как «очень коррумпированную страну». Европейские чиновники сейчас взвешивают пригодность стран-кандидатов на членство - и опасения по поводу коррупции на Украине приобретают «угрожающие масштабы», подчеркивало издание.