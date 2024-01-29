Депутат Рады: Украина принесла в жертву часть суверенитета

Глава комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина заявила, что Украина «пожертвовала частью своего суверенитета». Об этом она рассказала в интервью El País.

По словам Радиной, пожертвовать частью суверенитета пришлось, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институтов Украины «от каких-либо корыстных интересов или политиков».

«Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав, среди прочего, и частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать независимость этих институтов», — подчеркнула депутат.

Радина добавила, что без тщательной борьбы с коррупцией Украина не сможет стать членом ЕС.

В декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной и Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве.

Членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией.