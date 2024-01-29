СМИ обвинили евродепутата от Латвии в сотрудничестве с ФСБ

Журналисты обвинили латвийского евродепутата Татьяну Жданок («Русский союз Латвии») в «работе на Кремль»: они утверждают, что с 2004 года политик направляла отчеты о своих действиях сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает TVNET со ссылкой на материалы латвийских журналистов.

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Журналисты утверждают, что депутат регулярно обменивалась электронными письмами с одним гражданином России, который работал в ФСБ. Она якобы сообщала ему о слушаниях в Европарламенте, на которых критиковали агрессивные действия эстонских властей против недовольных переносом Бронзового солдата демонстрантов, писала о подготовке к празднованию 9 мая в Латвии в 2010 году и о переиздании сборника военных песен для ветеранов, запрашивая финансирование на эти проекты. Затем она якобы переписывалась и с другими сотрудниками спецслужбы.

Сотрудник латвийской службы безопасности заявил журналистам, что речь может идти о сотрудничестве по идеологическим причинам, а не ради денег.

Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской спецслужбой. Депутат рассказала, что с первым собеседником, с которым она переписывалась чаще всего, она знакома с 1970-х годов. В студенческие времена они вместе бывали на Кавказе и поддерживали отношения с тех пор.

Также она подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов - уголовное преступление.

Жданок считает, что такими обвинениями ее пытаются запугать перед мероприятием в память о жертвах Холокоста, которое она организует. На мероприятии также будет представлен фильм о Рижском гетто, а затем состоится дискуссия о возрождении неофашизма в странах ЕС.