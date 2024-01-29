Советник премьера Венгрии назвал шантажом угрозы ЕС по вопросу помощи Украине

Политический советник и однофамилец премьера Венгрии Балаж Орбан назвал шантажом угрозы Евросоюза в адрес Будапешта, связанные с вопросом выделения военной помощи Украине.

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"Теперь предельно ясно: это шантаж, и это не имеет ничего общего с верховенством закона", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя публикацию Financial Times о планах блока оказать давление на Будапешт, если он продолжит блокировать выделение финансирования для Украины.

Советник также отметил, что Брюссель шантажирует Венгрию "так, будто завтра не наступит".

Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии на случай, если она продолжит отказываться одобрить финансирование Украины. По информации издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.