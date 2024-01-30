В Германии оценили стоимость возможного вступления Украины в ЕС

«Разделяет ли федеральное правительство оценку Института немецкой экономики (IW) о том, что вступление Украины в ЕС будет стоить от 125 до 187 миллиардов евро в текущих многолетних финансовых рамках, и если нет, то какие предположения и / или методологии расчета в анализе IW вызывает сомнения у федерального правительства?», — говорилось в тексте обращения.