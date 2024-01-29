Аналитики объяснили, ожидать ли наземной операции коалиции против хуситов

«Но о наземной операции против хуситов на территории Йемена, на мой взгляд, говорить пока не приходится. Это сложная операция, у йеменских хуситов достаточно сил для её отражения. В случае наземной операции будут значительные потери со стороны американской коалиции. Удары по позициям хуситов наносились ранее коалицией, которую возглавляла Саудовская Аравия, и они не привели к каким-то радикальным результатам. Поэтому и американская коалиция нанесёт какой-то урон хуситам, но подавить их военную структуру не удастся. Эта военная структура есть в тех районах, которые неизвестны США и которые не могут быть уничтожены такими ударами, поэтому в любом случае какая-то её часть останется», — добавил эксперт.