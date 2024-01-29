В США заявили об отчаянии Украины из-за отсутствия победных перспектив

Власти Украины считают, что шансы одержать верх над Россией упущены, и уже не скрывают отчаяния. Об упадке боевого духа Киева из-за отсутствия победных перспектив заявило издание The Washington Post.

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«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах украинской власти», — отмечает журналист из США Ишан Тарур.

Он приводит слова коллеги: «Соединенные Штаты и их партнеры воздержались от поставок Украине вооружений западного производства в то время, когда они имели бы наибольший эффект (...) Лучшая возможность для четкой и быстрой победы Украины исчезла».

В тексте также процитированы выводы британского Королевского объединенного института оборонных исследований. По мнению аналитиков, Запад стоит перед выбором: помочь Украине перейти в стратегическую оборону или навсегда отдать преимущество России.