В Ужгороде началась встреча Ермака и Кулебы с главой МИД Венгрии

В Ужгороде в Закарпатской области Украины началась встреча руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и главы МИД страны Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом говорится в Telegram-канале Ермака.

Речь на ней пойдет о проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы», — написал Ермак.

В свою очередь, Сийярто в своих социальных сетях отметил, что «нужно сделать все, чтобы венгерская община в Закарпатье вернула свои прежние права».

До этого стало известно, что Сийярто прибыл в Закарпатье. Кортеж дипломата пересек границу и направился в Ужгород.