Боррель признал ошибки в вопросе помощи Украине
Страны Европейского союза часто слишком долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. Ошибки в вопросе поддержки Киева признал глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt.
«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — отметил он.
По его словам, объединение должно в будущем сменить парадигму поддержки Украины от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».
Дипломат также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности и другие современные системы вооружения, а также подчеркнул необходимость укрепить возможности украинской противовоздушной обороны (ПВО).
Кроме того, Боррель заявил, что оборонная промышленность Европы оказалась недостаточно подготовлена к поддержке Украины. По его мнению, европейской оборонной промышленности еще предстоит «возрождение».