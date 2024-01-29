Боррель признал ошибки в вопросе помощи Украине

Страны Европейского союза часто слишком долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. Ошибки в вопросе поддержки Киева признал глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt.

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«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — отметил он.

По его словам, объединение должно в будущем сменить парадигму поддержки Украины от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

Дипломат также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности и другие современные системы вооружения, а также подчеркнул необходимость укрепить возможности украинской противовоздушной обороны (ПВО).