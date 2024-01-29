$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Боррель признал ошибки в вопросе помощи Украине

Страны Европейского союза часто слишком долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. Ошибки в вопросе поддержки Киева признал глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt.

Боррель признал ошибки в вопросе помощи Украине
© Lenta.ru

«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — отметил он.

По его словам, объединение должно в будущем сменить парадигму поддержки Украины от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

Дипломат также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности и другие современные системы вооружения, а также подчеркнул необходимость укрепить возможности украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Боррель заявил, что оборонная промышленность Европы оказалась недостаточно подготовлена к поддержке Украины. По его мнению, европейской оборонной промышленности еще предстоит «возрождение».

В мире
Жозеп Боррель
ЕС
Киев
Украина
СВО
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости