Журналисты подсчитали, сколько потеряет Трамп из-за судебных тяжб

Бывший президент США Дональд Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за судебных исков и выплат по ним. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Против Дональда Трампа в США выдвинуто в общей сложности 91 обвинение. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». По всем статьям ему грозит свыше 700 лет тюрьмы.

По ряду уголовных дел уже вынесены решения или они находятся в финальной стадии разбирательства. В частности, на прошлой неделе присяжные обязали Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл за клевету в 2019 году, когда политик отверг ее обвинения в сексуальном насилии.

Также на этой неделе ожидается вынесение приговора по делу о мошенничестве, в рамках которого от Трампа требуют вернуть $370 млн «незаконной прибыли», которую он якобы получил, солгав банкам о своем богатстве для более выгодных условий по кредитам.

«Перспектива компенсировать ущерб на общую сумму более 450 миллионов долларов менее чем за неделю указывает на потенциальную проблему с наличными у Трампа», - отметили журналисты.