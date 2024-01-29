«Байден с треском провалился»: американские СМИ об атаке на базу США в Иордании

Три военнослужащих США погибли и более 30 получили ранения в результате удара беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Американские СМИ рассказали, что республиканцы теперь требуют «ударов по руководству Ирана».

Трое военных с иорданской базы — первые американские военнослужащие, чья гибель связана с войной Израиля и палестинского движения ХАМАС, пишет The Wall Street Journal. Американские власти сообщили, что нападение было совершено на «Башню 22», небольшую заставу недалеко от границы с Сирией. По словам представителя США, дрон нанес удар по жилым помещениям военнослужащих, что привело к большому ущербу.

Как отмечает WSJ, небольшие и недорогие дроны, подобные тем, которые используются в украинском кризисе, а ХАМАС развертывает против Израиля, меняют ход современных боевых действий. Чтобы обучить американских солдат противостоять этой угрозе, в Штатах недавно открыли специализированную школу по обучению работе с дронами.

Убийство американцев стало значительной эскалацией и без того опасной ситуации на Ближнем Востоке, отмечает CNN. Официальные лица США заявили, что дрон был запущен одной из поддерживаемых Ираном групп и, судя по всему, прибыл из Сирии. Какая именно группа несет ответственность, еще предстоит определить.

Два американских чиновника заявили CNN, что раненых военных, вероятно, будет еще больше, поскольку солдаты продолжают обращаться за медицинской помощью с симптомами черепно-мозговых травм.

С начала войны в Газе и до пятницы, 26 января, было зафиксировано более 158 атак на силы США и их союзников в Ираке и Сирии, но ранее нападения не приводили к серьезным травмам или повреждению инфраструктуры. Неясно, почему на этот раз противовоздушная оборона не смогла перехватить дрон, подчеркивает CNN.

Администрацию президента США Джо Байдена раскритиковали, прежде всего, республиканцы, заявив, что в Белом дом не предприняли достаточно решительных мер против поддерживаемых Ираном групп. Сенатор Линдси Грэм заявил, что «политика сдерживания Ирана, проводимая администрацией Байдена, с треском провалилась».

Сенатор Роджер Уикер, самый высокопоставленный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам, призвал принять ответные меры «прямо против иранских объектов и руководства Ирана».