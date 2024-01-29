Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и заявил, что будет счастлив, если экс-глава Белого дома добьется мира на Украине за 24 часа.

© ТАСС/Zuma

В эфире германского телеканала ARD Зеленский отметил, что большинство республиканцев и демократов выступают за поддержку Украины.

"Таким образом, маловероятно, что политика Соединенных Штатов зависит от одного единственного человека", - сказал Зеленский.

Коснувшись заявления Трампа о намерении быстро урегулировать конфликт на Украине в случае переизбрания, он отметил: "Если его формула приведет к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым президентом". Президент Украины считает, что если США действительно ослабят усилия в деле поддержки Киева, то руководящую роль должен будет взять на себя Берлин.

"Германия может консолидировать ЕС", - выразил он свое мнени.

Ранее Зеленский заявлял, что не знаком с планом экс-президента США по достижению мира на Украине. При этом он подчеркивал, что готов принять только такую формулу, которая будет предусматривать вывод российских войск. Зеленский также заявил, что не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью РФ, но отмечал, что это поможет остановить конфликт.

Трамп ранее утверждал, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.