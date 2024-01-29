Посольство КНР в США заявило о допросах студентов в аэропорту Вашингтона
Китайское посольство в США заявило о необоснованных допросах и долгих проверках студентов из Китая в аэропорту Вашингтона, сообщает ТАСС.
Было сделано строгое представление американской стороне. Некоторым молодым людям приходится возвращаться домой, так как их визы аннулируют. Отмечается, что у всех студентов имеются необходимые документы, часть из них возвращаются в США после каникул дома или путешествий в третьи страны, в том числе после поездок на конференции. Другая часть — новоприбывшие студенты.
По прибытии у них проверяют все электронные устройства, некоторые подвергаются ограничению свободы более чем на десять часов, им также запрещают контактировать с внешним миром. Как отметили в дипмиссии, соответствующие действия американских правоохранительных органов негативно сказываются на учебном процессе, а также наносят студентам психологический ущерб.