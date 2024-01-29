Посольство КНР в США заявило о допросах студентов в аэропорту Вашингтона

Китайское посольство в США заявило о необоснованных допросах и долгих проверках студентов из Китая в аэропорту Вашингтона, сообщает ТАСС.

Было сделано строгое представление американской стороне. Некоторым молодым людям приходится возвращаться домой, так как их визы аннулируют. Отмечается, что у всех студентов имеются необходимые документы, часть из них возвращаются в США после каникул дома или путешествий в третьи страны, в том числе после поездок на конференции. Другая часть — новоприбывшие студенты.