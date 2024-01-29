Япония определила направления сотрудничества с Украиной

Японское правительство определило семь приоритетных направлений сотрудничества с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sankei.

О них будет объявлено 9 февраля в Токио в ходе двусторонней конференции по восстановлению Украины. Власти Японии будут способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие сельского хозяйства бывшей советской республики, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также цифровых и IT-технологий.

Кроме того, Токио займется восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления.

Как ожидается, стороны подпишут более 20 документов на тему сотрудничества. Также правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву новейшие технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, современные технологии, связанные с производством и использованием возобновляемых источников энергии, в частности биотоплива.