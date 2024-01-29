Япония определила направления сотрудничества с Украиной

СМИ: Япония определила семь направлений сотрудничества с Украиной
Японское правительство определило семь приоритетных направлений сотрудничества с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sankei.
О них будет объявлено 9 февраля в Токио в ходе двусторонней конференции по восстановлению Украины. Власти Японии будут способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие сельского хозяйства бывшей советской республики, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также цифровых и IT-технологий.
Кроме того, Токио займется восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления.
Как ожидается, стороны подпишут более 20 документов на тему сотрудничества. Также правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву новейшие технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, современные технологии, связанные с производством и использованием возобновляемых источников энергии, в частности биотоплива.
Ранее правительство Японии предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.