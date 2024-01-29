В "Симпсонах" нашли предсказание о независимом Техасе

В девятой серии 23 сезона американского мультсериала "Симпсоны" пользователи нашли упоминание "Независимой республики Техас".

Эпизод под названием "Праздники минувшего будущего" вышел в 2011 году. В серии было показано футуристическое будущее, где одна из героинь направляется домой с помощью телепорта. Однако воспользоваться им ей не разрешили из-за беременности.

Перед девушкой два человека смогли пройти через телепорт. Территорий назначения была "Независимая республика Техас".

В ночь на 13 января сообщалось, что нацгвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики вдоль реки Рио-Гранде, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.

В СМИ писали, что местные силы штата заблокировали доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 километрам границы с Мексикой. Из-за этого Минюст США обратился в Верховный суд государства.

Власти штата регулярно обвиняли администрацию Вашингтона в неспособности обеспечить охрану границы должным образом. В Техасе указали, что это стало причиной роста нелегальных мигрантов. В этой связи штат начал высылать нелегальных приезжих на автобусах в крупные города США.