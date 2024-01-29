На Украине заметили готовность к переговорам с Россией

«История (главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида — прим. "Ленты.ру") Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — подчеркнул он.