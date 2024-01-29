В "Симпсонах" нашли зловещее предсказание о Техасе

В американском сегменте интернета обратили внимание на серию мультсериала «Симпсоны», в которой упоминается «Независимая республика Техас», сообщает РИА Новости.

В девятом эпизоде 23 сезона от 2011 года под названием «Праздники минувшего будущего», действие происходит, в том числе в футуристическом будущем. Одна и героинь отправляется домой с помощью телепорта, однако из-за беременности ее не пропускают на терминале. Перед ней телепортом воспользовались два человека, а местом назначения одного из них была «Независимая республика Техас».

Ряд американских пользователей соцсети X отметили, что это является очередным предсказанием от создателей культового сериала.

В настоящее время американская администрация конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти штата настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в страну рекордного количества нелегалов. Белый дом называет предпринимаемые властями Техаса меры неконституционными и избыточными.