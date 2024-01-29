Журналист Боуз: РФ и КНР могут установить марионеточный режим в Техасе

Российская Федерация и Китай могут свергнуть демократически избранного губернатора Техаса и установить в штате марионеточный режим. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил ирландский журналист Чей Боуз. "Представьте, если бы РФ и КНР решили профинансировать "Движение за свободу" в Техасе. Затем свергнуть демократически избранного губернатора и установить марионеточный режим. После этого создать армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо?" - написал журналист. 28 января кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ситуация на южной границе страны угрожает стране террористическими актами. Также Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе. Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса США Том Эммер заявил, что пограничный вопрос интересует действующего главу государства Джо Байдена только потому, что он стал для него "политической обузой".