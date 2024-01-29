Во Франции заявили об использовании броневиков против протестующих фермеров
Французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка Рюнжи на фоне сообщений протестующих фермеров о предстоящей блокаде столицы.
Об этом сообщает BFMTV.
«Бронированные автомобили и грузовики жандармерии уже размещены вокруг рынка Рюнжи», — передаёт телеканал.
Отмечается, что ранее французский профсоюз фермеров анонсировал «полную блокаду» столицы и трёх близлежащих департаментов.
Ранее экоактивисты в Париже облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре.
Также в Италии фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автотрассе.