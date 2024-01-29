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Во Франции заявили об использовании броневиков против протестующих фермеров

Французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка Рюнжи на фоне сообщений протестующих фермеров о предстоящей блокаде столицы.

Во Франции заявили об использовании броневиков против протестующих фермеров
© РИА Новости

Об этом сообщает BFMTV.

«Бронированные автомобили и грузовики жандармерии уже размещены вокруг рынка Рюнжи», — передаёт телеканал.

Отмечается, что ранее французский профсоюз фермеров анонсировал «полную блокаду» столицы и трёх близлежащих департаментов.

Ранее экоактивисты в Париже облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре.

Также в Италии фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автотрассе.

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