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Журналист Боуз: Россия и Китай могли бы установить марионеточный режим в Техасе

Россия и Китай теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США предпринимали в отношении Украины, и установить там марионеточный режим.

В Ирландии раскрыли возможные действия России в Техасе
© RT на русском

Такое мнение в соцсети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Представьте себе, если бы Россия и Китай решили финансировать в Техасе «Движение за свободу», — написал он.

В качестве примера Боуз привёл такие действия, как свержение демократически избранного губернатора, создание огромной армии, запрет выборов и оппозиции.

«Звучит знакомо?» — добавил журналист.

Ранее он заявил, что украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Также, по мнению Боуза, в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией.

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