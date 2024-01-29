FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.

По ее данным, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны. Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".

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Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что не в курсе подобных угроз. Он добавил, что Будапешт "не поддается давлению". "Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь, - сказал Бока. - Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах". Министр отметил, что Венгрия в субботу направила новое компромиссное предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения в будущем.

Представитель Совета ЕС в свою очередь заявил, что не будет комментировать утечки в прессе. При этом опрошенные изданием источники в дипломатических кругах ЕС подчеркнули, что "многие страны" поддерживают этот план. Вместе с тем один из дипломатов в комментарии для FT назвал шантажом подобные обсуждения.