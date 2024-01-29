FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву
Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.
По ее данным, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны. Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что не в курсе подобных угроз. Он добавил, что Будапешт "не поддается давлению". "Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь, - сказал Бока. - Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах". Министр отметил, что Венгрия в субботу направила новое компромиссное предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения в будущем.
Представитель Совета ЕС в свою очередь заявил, что не будет комментировать утечки в прессе. При этом опрошенные изданием источники в дипломатических кругах ЕС подчеркнули, что "многие страны" поддерживают этот план. Вместе с тем один из дипломатов в комментарии для FT назвал шантажом подобные обсуждения.
На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 гг., предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет снова обсуждаться лидерами стран сообщества на саммите в бельгийской столице 1 февраля.