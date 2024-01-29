Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

Владимир Зеленский с семьей в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на его офис.

Согласно декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2022 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен. В 2021 году этот показатель составил около 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу). Около половины этой суммы – зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду.

По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов). В офисе Зеленского отметили, что в 2021 – 2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло.