Трамп выступил с призывом к республиканцам по помощи Украине

Экс-президент США Дональд Трамп просит республиканцев не поддерживать на голосовании пакет помощи для Украины. Американское издание CNN со ссылкой на источники сообщает, что этот вопрос политик хочет решить в ноябре 2024 года после своей победы на президентских выборах.

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«Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине. Политик хочет отложить этот вопрос до своей потенциальной победы на президентских выборах, а уже затем принять пакет помощи», — передает CNN информацию от источников.

По мнению издания, Трамп тем самым хочет показать уязвимость нынешнего лидера США Джо Байдена. В настоящее время новый пакет помощи Украине не принят и его дальнейшая судьба неизвестна.