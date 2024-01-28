СМИ: Карл III не будет исполнять обязанности монарха в течение месяца

Король Великобритании Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца, пока он восстанавливается после плановой операции. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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«Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в пятницу в Лондонской клинике и остается в больнице», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что у Карла III будет восстановительный период, в течение которого он будет доступен для государственных вопросов, находясь в больнице, а после выписки сможет заниматься правительственными бумагами.