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Пашинян заявил о необходимости диверсификации отношений в сфере обороны

Армения нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны и движется в таком направлении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

Пашинян заявил о необходимости диверсификации отношений в сфере обороны
© ТАСС

"Укоренившиеся представления об обороне и системах безопасности привели к трагическим последствиям. Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения. И мы идем по этому пути. Пути приобретения современного вооружения. Мы заключили многомиллиардные договоры на закупку вооружений", - сказал Пашинян.

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