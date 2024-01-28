Пашинян заявил о необходимости диверсификации отношений в сфере обороны

Армения нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны и движется в таком направлении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

"Укоренившиеся представления об обороне и системах безопасности привели к трагическим последствиям. Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения. И мы идем по этому пути. Пути приобретения современного вооружения. Мы заключили многомиллиардные договоры на закупку вооружений", - сказал Пашинян.