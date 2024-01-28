Суд Анкары обязал мужчину выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены

Суд Анкары обязал нечистоплотного мужчину выплатить компенсацию супруге в размере 500 тыс. турецких лир (1,4 млн рублей). Об этом пишет портал Sabah.

По данным портала, жительница турецкой столицы в прошлом году подала на развод. В иске она указала, что её супруг чистит зубы 1-2 раза в неделю, редко меняет рубашки и не следит за личной гигиеной.

Данные о бракоразводном процессе попали в СМИ и соцсети и вызвали широкий общественный резонанс, отметил автор статьи. Часть комментаторов приняла сторону мужа, часть посчитала, что женщина выдвигает вполне обоснованные претензии.

Общие друзья семейной пары, а также коллеги мужчины рассказали, что находиться с ним в одном помещении было невыносимо, так как от него крайне неприятно пахло.