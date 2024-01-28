NYT: ХАМАС использовал против Израиля его собственное оружие

Боевики палестинского движения ХАМАС в ходе военного конфликта применяют израильское оружие, пишут обозреватели Аби-Хабиб и Шира Френкель в статье для The New York Times.

Эксперты отметили, что группировка была хорошо вооружена, несмотря на военную блокаду сектора, благодаря подземным тоннелям для контрабанды.

По их данным, представители израильской и западной разведок тщательно проанализировали остатки ракет, выпущенных ХАМАС по Израилю.

Им удалось выяснить, что существенная часть ракет, использованных боевиками в последние четыре месяца, была сделана из неразорвавшихся израильских боеприпасов, примененных по территории сектора Газа.

«Неразорвавшиеся снаряды являются основным источником взрывчатки для ХАМАС», — пояснил бывший заместитель начальника отдела по обезвреживанию бомб израильской полиции и консультант Майкл Кардаш.