Три страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Три западноафриканских государства — Нигер, Мали и Буркина-Фасо — заявили в воскресенье, что немедленно покидают Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.

Совместное заявление было зачитано по национальному телевидению Нигера.

«Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация (ЭКОВАС) отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма», — заявил представитель Нигера, полковник Амаду Абдрамане.

По его словам, очевидно, что ЭКОВАС не смогла помочь западноафриканским государствам в их «экзистенциальной борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности».