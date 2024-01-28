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Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из ЭКОВАС

Три западноафриканских государства — Нигер, Мали и Буркина-Фасо — заявили в воскресенье, что немедленно покидают Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.

Три страны объявили о выходе из ЭКОВАС
© globallookpress.com

Совместное заявление было зачитано по национальному телевидению Нигера.

«Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация (ЭКОВАС) отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма», — заявил представитель Нигера, полковник Амаду Абдрамане.

По его словам, очевидно, что ЭКОВАС не смогла помочь западноафриканским государствам в их «экзистенциальной борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности».

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Ранее в ЭКОВАС входили 15 государств, но Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Гвинея приостановили членство после смены власти в этих странах.

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