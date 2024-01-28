Шольц заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конференции СДПГ призвал лидеров других стран ЕС предоставить больше помощи Киеву, так как Берлин не в состоянии нести на себе такую нагрузку в одиночку. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства отметил, что 1 февраля на саммите Евросоюза поднимет вопрос распределения нагрузки в вопросе оказания помощи Украине.

«Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю [в общем объем помощи Украине]», — подчеркнул Шольц.

Канцлер уточнил, что Германия должна делать многое, вносить значительный вклад, но и остальным государствам следует тоже многое делать.

По его оценке, в конфликте на Украине в настоящее время «наступил решающий момент». Он добавил, что Берлин по-прежнему будет поддерживать Украину, в частности, выделит в 2024 году €7 млрд.

Отмечается, что ФРГ намеревалась направить на поддержку Киева €4 млрд, затем эта сумма была увеличена вдвое — до €8 млрд. Причина сокращения помощи Киеву на €1 млрд пока не называется.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер на Европейской партийной конференции либералов призвал европейских партнеров Берлина к большей поддержке Украины.