Эрдоган отреагировал на стрельбу в католической церкви Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался со священником церкви, в которой сегодня произошло убийство. Он заверил, что полиция предпринимает все меры для задержания преступников, сообщает CNN Turk.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой района Сарыер Омером Калайли, священником итальянской церкви Санта-Мария Антоном Булай и генеральным консулом Польши в Стамбуле Витольдом Лесняком.

Обсуждалось сегодняшнее нападение на итальянскую церковь Санта-Мария и убийство прихожанина. Эрдоган выразил соболезнования и заявил, что силовики разыскивают киллеров.

«Принимаются необходимые меры для скорейшей поимки преступников», — заявил президент Турции.

Вооруженное нападение на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер произошло сегодня утром. Оно было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На кадрах два человека в масках входят в церковь во время воскресной мессы и открывают огонь. После нападения люди убегают из храма. Один человек был убит. Данные о его личности пока не раскрываются.

Известно, что убийцы пришли в храм с огнестрельным оружием. По горячим следам задержать их не удалось. О мотивах преступников ничего не известно.