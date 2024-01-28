Шольц заявил, что ФРГ не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине

Шольц заявил, что ФРГ одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что другие страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку.
"Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю [в общем объем помощи Украине]", - сказал Шольц, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии.
"Делать многое должно быть нашим вкладом, но все остальные должны тоже многое делать", - добавил он, сообщив, что 1 февраля на саммите ЕС поднимет вопрос распределения нагрузки в вопросе оказания помощи Киеву.
По мнению Шольца, в конфликте на Украине "сейчас наступил решающий момент". Канцлер снова заверил Киев в солидарности со стороны Германии и напомнил, что Берлин в 2024 году выделит на поддержку Украины свыше €7 млрд, что составит больше половины всей помощи со стороны стран ЕС.
Социал-демократы на конференции в Берлине избрали Катарину Барлей основным кандидатом на выборах в Европарламент (ЕП, 9 июня). 55-летняя зампред ЕП получила 98,66% голосов делегатов.
Шольц, коснувшись выборов в ЕП, призвал к "ясному вотуму против правых".
"Выборы в Европарламент являются шансом это сделать, поддержав демократические партии, а не правые", - отметил канцлер.