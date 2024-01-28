В Кишиневе задержана украинка за попытку провезти патроны
Силовики задержали в аэропорту Кишинева гражданку Украины, которая пыталась провести в ручной клади 78 патронов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдавии.
В пресс-службе пояснили, что 45-летняя гражданка Украины следовала по маршруту «Кишинев — Шарм-эль-Шейх».
В ходе досмотра внимание сотрудников привлекли многочисленные металлические предметы. Дополнительный осмотр багажа, отметили пограничники, показал, что предметы представляют собой патроны. В ведомстве заметили, что женщина задержана, начато расследование.
Ранее польские таможенники сообщили, что гражданка Украины попыталась нелегально нелегально провезти через Польшу бриллианты на $375 тыс.
По их словам, женщина летела из Армении через Варшаву в Бельгию, и не посчитала нужным заполнить таможенную декларацию.