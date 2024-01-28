В Кишиневе задержана украинка за попытку провезти патроны

Силовики задержали в аэропорту Кишинева гражданку Украины, которая пыталась провести в ручной клади 78 патронов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдавии.

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В пресс-службе пояснили, что 45-летняя гражданка Украины следовала по маршруту «Кишинев — Шарм-эль-Шейх».

В ходе досмотра внимание сотрудников привлекли многочисленные металлические предметы. Дополнительный осмотр багажа, отметили пограничники, показал, что предметы представляют собой патроны. В ведомстве заметили, что женщина задержана, начато расследование.

Ранее польские таможенники сообщили, что гражданка Украины попыталась нелегально нелегально провезти через Польшу бриллианты на $375 тыс.