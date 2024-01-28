Экоактивисты в Париже облили супом «Джоконду» в Лувре

В Лувре «экопродовольственные активистки» облили супом шедевр Леонардо да Винчи. Картина не пострадала, ее защитило бронированное стекло. Об инциденте сообщает TF1.

В воскресенье утром на портрет Моны Лизы, выставленный в Лувре, напали две экологические активистки. Они бросили в картину суп, который разлился по бронированному стеклу. Во время «акции» женщины выкрикивали: «Что важнее? Искусство или право на здоровое и устойчивое питание?»

Активистки также заявили, что «наша сельскохозяйственная система больна, наши фермеры умирают на работе», а каждый третий француз имеет проблемы с питанием.

Активистки входят в группу Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»), которая выступает за «устойчивое продовольственное социальное обеспечение». В частности активисты требуют от правительства ввести «карту жизненно важного питания». Она даст доступ «к одобренным продуктам на 150 евро в месяц на человека» благодаря системе взносов.

Чтобы получить одобрение, продукция должна пройти «демократическую и локальную валидацию в соответствии с экологическими критериями».