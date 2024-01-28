В Стамбуле произошло нападение на церковь во время воскресной молитвы
В Стамбуле совершено вооруженное нападение на католическую церковь. Двое преступников в масках ворвались в церковь Санта-Мария во время воскресной мессы и открыли огонь. Погиб один человек, сообщает издание Haberler.
Нападение было совершено на католическую церковь Санта-Мария в Сарыере в 11:40 по местному времени.
В храме проходила воскресная месса, когда в него ворвались два человека в масках. Они начали стрелять из огнестрельного оружия. Сообщается, что в результате нападения погиб один человек. На место происшествия прибыли многочисленные отряды полиции. Задержать убийц по горячим следам пока не удалось.
Глава МВД Турции заявил, что «мы решительно осуждаем это гнусное нападение». По его словам, начато масштабное расследование, злоумышленников разыскивают.