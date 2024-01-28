В Стамбуле совершено вооруженное нападение на католическую церковь. Двое преступников в масках ворвались в церковь Санта-Мария во время воскресной мессы и открыли огонь. Погиб один человек, сообщает издание Haberler.

Нападение было совершено на католическую церковь Санта-Мария в Сарыере в 11:40 по местному времени.

В храме проходила воскресная месса, когда в него ворвались два человека в масках. Они начали стрелять из огнестрельного оружия. Сообщается, что в результате нападения погиб один человек. На место происшествия прибыли многочисленные отряды полиции. Задержать убийц по горячим следам пока не удалось.