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Венгрия будет претендовать на Закарпатье в случае падения Украины

Венгрия будет претендовать на возвращение Закарпатья в случае падения Украины, отметил ультраправый политик Ласло Тороцкаи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Венгрии заявили о планах претендовать на Закарпатье
© globallookpress.com

Тороцкаи пояснил, что не исключает скорого проигрыша ВСУ в противостоянии с российскими военными и последующего распада Украины.

Политик заметил, что если «государственность Украины прекратится», то партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье.

«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», — подчеркнул Тороцкаи.

Кроме того, по данным газеты, общественный деятель высказался об отношениях Будапешта и Брюсселя. Он предположил, что Евросоюз стремится колонизировать Венгрию. На фоне этого, пояснил он, республике следует укреплять связи с незападными государствами.

Ранее бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак признался, что западные «союзники» Киева в ближайшей перспективе начнут открыто говорить о разделе Украины.

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