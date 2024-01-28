Венгрия будет претендовать на Закарпатье в случае падения Украины
Венгрия будет претендовать на возвращение Закарпатья в случае падения Украины, отметил ультраправый политик Ласло Тороцкаи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Тороцкаи пояснил, что не исключает скорого проигрыша ВСУ в противостоянии с российскими военными и последующего распада Украины.
Политик заметил, что если «государственность Украины прекратится», то партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье.
«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», — подчеркнул Тороцкаи.
Кроме того, по данным газеты, общественный деятель высказался об отношениях Будапешта и Брюсселя. Он предположил, что Евросоюз стремится колонизировать Венгрию. На фоне этого, пояснил он, республике следует укреплять связи с незападными государствами.
Ранее бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак признался, что западные «союзники» Киева в ближайшей перспективе начнут открыто говорить о разделе Украины.