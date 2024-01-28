Трамп допустил новую экономическую атаку на Китай в случае переизбрания

Американский предприниматель и бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60 процентов на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году. Об сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в случае возвращения в Белый дом Трамп рассматривает варианты осуществления «новой масштабной экономической атаки на Китай, что может привести к глобальной торговой войне».

Опрошенные журналистами экономисты отметили, что такие меры могут привести к серьезным сбоям как в американской, так и в мировой экономике, «которые намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа».

Отмечается, что представитель предвыборного штаба Трампа не ответил на запрос издания.