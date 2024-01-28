В США призвали Украину отказаться от части территорий из-за нежелания граждан сражаться за свою страну. Об этом пишет журналистка Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

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Она заявила, что армия Украины «мертва» и большинство молодых украинцев уезжают за границу. Автор задается вопросом, почему США должны финансово помогать Украине, если ее граждане не хотят сражаться.

«Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — пишет Шоуолтер.

Она добавила, что Киев стоит лишить поддержки Вашингтона, так как американских журналистов арестовывали на Украине.