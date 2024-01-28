На Украине провели голую вечеринку

Ранее в России большой резонанс вызвала вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голые), проведенная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 21 декабря. В ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие звезды. Многие из них, столкнувшись с критикой чиновников и отменами концертов после появления на вечеринке, были вынуждены принести публичные извинения за участие в мероприятии. Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку без одежды в одном лишь носке, получил 25 суток ареста. Клуб «Мутабор» приостановил свою работу.