На Украине устроили свою «голую вечеринку»

На Украине прошла своя «голая вечеринка». На ней полуголые мужчины пели нецензурные песни. Кто именно там был, неизвестно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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«На курорте Драгобрат в Закарпатье прошла голая вечеринка, видео с которой расходятся в соцсетях. Она состоялась в гостинице „Рождество“», — сообщает издание.

На кадрах с вечеринки можно увидеть, как почти голые мужчины пляшут и поют матерные песни. Один мужчина, на котором были только стринги, прыгал прямо до потолка. Другой вышел на сцену с непонятным предметом, который закрывал его половой орган.