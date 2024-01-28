ЕС обвинили в переписывании истории после ошибки фон дер Ляйен

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз (ЕС) в переписывании истории после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска». Об этом он написал в соцсети X.

Ранее ЕС опубликовала заявление фон дер Ляйен к годовщине освобождения Освенцима. В приведенной исторической справке говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау». Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало ЕС исправить ее, отметив, что Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

«Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — заявил Дисен, назвав заявление ЕС «смелым историческим ревизионизмом».

В 2023 году ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась перед аудиторией за то, что перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной армии» (RAF).