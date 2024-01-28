Бывший советник Кучмы рассказал о заговоре оппозиции против Зеленского

Депутаты оппозиционных партий на Украине могут добиться «умерщвления» парламента, чтобы пошатнуть, а затем уничтожить власть Владимира Зеленского. Такое предположение выдвинул бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге, передает РИА Новости.

Аналитик напомнил, что лидер Украины не собирается прекращать огонь до конца 2024 года, чтобы провести выборы по всем законам конституции и отменить военное положение. Он задался вопросом, что же в таком случае следует предпринять. Ответ — сделать парламент недееспособным.

Соскин считает, что Раду могут покинуть сразу несколько огромных фракций: «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и связанный с олигархом Игорем Коломойским блок «За будущее».

Если это произойдет, законодательный орган не сможет функционировать из-за отсутствия кворума. В таком случае власти будут вынуждены отменить военное положение в стране и провести «народное вече», чтобы заново учредить Верховную Раду.