Экс-депутат Рады назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи

Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI пожаловалась на большое количество русскоговорящих во Львове и назвала его «городом диверсантов».
«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — сказала политик.
Ранее Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил.
В ноябре СБУ возбудила уголовное дело в отношении Фарион.