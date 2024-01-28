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Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI пожаловалась на большое количество русскоговорящих во Львове и назвала его «городом диверсантов».

Экс-депутат Рады назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи
© РИА Новости

«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — сказала политик.

Ранее Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил.

В ноябре СБУ возбудила уголовное дело в отношении Фарион.

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